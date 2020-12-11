İHA

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaybolan kuyumcudan 16 gündür haber alınamıyor. Elazığ’dan gelen dalgıç ekibi Fırat Nehri'nde arama yaptı.



Kemaliye'de kuyumculuk yapan İsmail Sezgin (76),24 Kasım 2020 tarihinde Adak köyündeki evinden ilçedeki kuyumcu dükkanına gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Yakınları, o günden sonra İsmail Sezgin'den haber alamadı. Bunun üzerine yapılan aramada Sezgin'e ait otomobil aynı gün tamamen yanmış halde Kemaliye yolu üzerinde bulundu.

16 gündür haber alınamayan İsmail Sezgin'in bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışmaları sürdürülürken, Elazığ'dan gelen balık adamlar da Recep Yazıcıoğlu Köprüsü'nün altında Fırat Nehri boyunca tarama yaptı. Şu ana kadar Sezgin'e ait bir bulguya rastlanmadı.