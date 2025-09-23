Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aracı deldi, sürücünün bacağına saplandı! | Son dakika haberleri

        Aracı deldi, sürücünün bacağına saplandı!

        İstanbul Başakşehir'de meydana gelen bir kazada felaketin eşiğinden dönüldü. Olayda kontrolü kaybedip bir levhaya çarpan otomobile saplanan demir parçası, sürücünün bacağını deldi ve aracın arka kısmından çıktı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.09.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracı deldi, sürücünün bacağına saplandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki demir levhalara çarptı.

        DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle levhalardan kopan demir parçası, aracın ön kısmından girip sürücünün bacağına saplandıktan sonra arka kısmından çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Şahintepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki telefon direğine, ardından da inşaat alanını çevreleyen levhalara çarptı.

        KURTARILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        Çarpmanın etkisiyle levhalara bağlı demir parçası otomobile saplandı. Motor kısmından giren demir, sürücünün bacağına saplandıktan sonra aracın arka kısmından çıktı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkaramayınca olay yerine itfaiye sevk edildi. Demiri keserek sürücüyü otomobilden çıkaran itfaiye ekipleri, yaralı kadını sağlık görevlilerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Habertürk Anasayfa