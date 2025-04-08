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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Araç sahipleri dikkat! LPG'ye (Otogaz) indirim geldi: İşte 8 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        LPG'ye (Otogaz) indirim geldi

        LPG'nin (Otogaz) litre satış fiyatına 80 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 07:26 Güncelleme: 08.04.2025 - 07:26
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        LPG'ye (Otogaz) indirim geldi
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        Petrol, küresel piyasalara biraz daha sakin bir ton geri dönerken üç günlük düşüşün ardından toparlandı. Brent, bir önceki seansta dört yıllık düşük seviyeye ulaştıktan sonra varil başına 65 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 62 dolara yakın işlem gördü.

        Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        LPG (Otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi.

        Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.85 TL

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        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 47.32 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.59 TL

        LPG litre fiyatı: 27.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 47.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

        LPG litre fiyatı: 27.24 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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