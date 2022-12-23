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81 ilde binlerce mağdur! Araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurgun

Aksaray'da gerçekleştirilen bir dolandırıcılık operasyonunda akılalmaz ayrıntılar ortaya çıktı. 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, zanlıların internet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz diyerek 20 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi

Giriş: 23.12.2022 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
MUAYENE VURGUNU! 'Araç muayenesi için randevu veriyoruz' diyerek vurgun yaptılar!
'Araç muayenesi için randevu veriyoruz' diyerek vurgun yaptılar!
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DHA

Aksaray'da kurdukları 2 şirket üzerinden internet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz diyerek binlerce araç sahibinden yaklaşık 20 milyonluk vurgun yaptığı öne sürülen Nazlı A. (36) ve Ferhat Y. (37) ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Aksaray'da internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden 95 lira karşılığında araç muayenesi için randevu alıp, araçlarını muayene ettiremeyenler, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

HER BİR ARAÇ SAHİBİNDEN 95 TL ALDILAR

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu Nazlı A. ve Ferhat Y.'nin kurduğu 2 şirket sayesinde internet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz adı altında her bir araç sahibinden 95 TL aldığını saptadı.

BİNLERCE KİŞİ DOLANDIRILDI

Bu yöntemde 81 ilden binlerce kişiden, yaklaşık 20 milyon lira vurgun yaptıkları, banka hesapları sayesinde tespit edildi. Bunun üzerine polis bugün sabah saatlerinde daha önceden belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Nazlı A., Ferhat Y. ve şirkette çalışan 18 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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