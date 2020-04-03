Araç muayenesi ertelendi mi? Soruları sürücüler tarafından merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koronavirüs sebebiyle araç muayenesini erteledi. İşte, detaylar...

ARAÇ MUAYENESİ NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.

MUAYENE SORGULAMA

ARAÇ MUAYENE FİYATLARI 2020

Otomobil, motosiklet, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, traktör gibi araçlar ve bu araçların römorkları araç muayenesi ile belgelendirilme kapsamına giriyor. Farklı araç için belirlenen muayene ücretileri şöyle:

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Yömork: 342,20 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici, Tankerİ 462,56 TL

Traktör (Römorklu / Römorksuz),Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 174,64 TL

Yetkili kişi tarafından gerçekleştirilen muayene testlerinin ardından, araç kusursuz, hafif kusurlu, ağır kusurlu ya da emniyetsiz olarak raporlanıyor. Bu rapor, aracı muayene merkezine götüren kişi tarafından teslim alınıyor.