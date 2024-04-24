Araç muayene cezası ne kadar? 2024 araç muayenesi yaptırmama cezası

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Araç muayenesi, trafiğe çıkan her aracın düzenli aralıklarla geçmesi gereken bir prosedürdür. Ancak, bazı sürücüler zaman zaman bu zorunluluğu göz ardı edebiliyorlar. Araç muayenesi yaptırmama durumunda ise karşılarına ciddi yaptırımlar çıkabiliyor. 2024 yılında bu cezaların ne kadar olduğu, muayenesiz araç kullanma cezası sürücüler arasında merak konusu olmaya devam ediyor

Araç Muayenesi Yaptırmama Cezası Nedir?

Aracınızın tescil tarihinden itibaren her yıl muayeneden geçmesi zorunludur ve bu muayene tarihleri, aracınızın ruhsatında belirtilir. Muayene süresi dolmuş bir araçla trafiğe çıkarsanız, 951 TL trafik cezası ödemeniz gerekir. Ancak, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde muayenenizi yaptırırsanız, ceza tutarı 713,25 TL'ye düşer.

REKLAM Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkarsanız ve bu durum trafik ekipleri tarafından tespit edilirse, aracınız trafikten men edilir. Aracınız 7 gün içerisinde muayeneye götürülmezse, 1.979 TL ek ceza uygulanır. Ayrıca, muayenesi yapılmamış araçla kaza yaparsanız, trafik sigortanız kaza masraflarını karşılamayabilir. Muayenesi yapılmamış araçlar, trafikten men edildiği için satılamaz veya devredilemez. Ayrıca, bu araçlar trafiğe çıkma belgesi alamaz. Muayene tarihlerinizi takip edin ve muayene tarihiniz yaklaştığında randevu alarak aracınızı muayeneye götürün. Gerekli belgeleri ve evrakları yanınızda bulundurun ve muayene ücreti ile varsa ek masraflar için gerekli parayı hazırlayın. Araç muayenesi, aracınızın trafik güvenliği açısından uygun olduğundan emin olmanızı sağlar. Ayrıca, muayenesi yapılmamış araçlar, kazalara neden olma riski daha yüksektir ve çevreye daha fazla zarar verebilir.

Araç Muayene Günü Geçerse Ne Olur? Aracınızın muayene tarihi geçmişse ve bu durum trafik ekipleri tarafından tespit edilirse aşağıdaki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz: Muayene süresi dolmuş araçla trafikte yakalanan sürücülere 951 TL trafik cezası kesilir.

Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde muayenenizi yaptırırsanız, ceza tutarı 713,25 TL'ye düşer.

7 günlük ek süre dolmasına rağmen muayeneniz yaptırılmazsa aracınız trafikten men edilir. Bu durumda aracınızla yasal olarak trafiğe çıkamazsınız.

Aracınız 7 günlük ek süre dolmasına rağmen muayeneye götürülmezse, 1.979 TL ek ceza uygulanır.

Muayenesi yapılmamış araçla kaza yaparsanız, trafik sigortanız kaza masraflarını karşılamayabilir.

Muayenesi yapılmamış araçlar satılamaz veya devredilemez.

Muayenesi yapılmamış araçlar, trafiğe çıkma belgesi alamaz. Araç Muayenesi 1 Gün Gecikirse Ne Olur? Aracınızın muayene tarihi sadece 1 gün geçmiş olsa bile 951 TL trafik cezası ödemeniz gerekir. Bu ceza, 7 gün içerisinde muayenenizi yaptırırsanız 713,25 TL'ye düşer. Şerit ihlali cezası ne kadar?