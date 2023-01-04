2022 ARABULUCUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, Arabulculuk sınav sonuçları 4 Ocak'ta açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
4 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın (2022-Arabuluculuk) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.