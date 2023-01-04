Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Arabuculuk sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 2022 Arabuculuk sınav sonuçları sorgulama sayfası!

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonuçları sorgulama ekranı

Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na katılan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Arabuluculuk sınavı sonuçlarının açıklandığı belirtildi. İşte, 2022 Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 04.01.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, 4 Aralık 2022 tarihinde 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuç tarihi için 4 Ocak işaret edilmişti. Hukuk Fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık deneyimi bulunan arabucular arasında ise sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Arabuculuk sınavı sonuçları açıklandı. İşte, 2022 Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı...

  • ARABULUCULUK SINAVI TAMAMLANDI!

    Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, 4 Aralık 2022 tarihinde 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

  • 2022 ARABULUCUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, Arabulculuk sınav sonuçları 4 Ocak'ta açıklandı.

    ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

    4 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın (2022-Arabuluculuk) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

  • 2022 ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Arabulculuk sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.

    Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ARABULUCULUK NEDİR?

    Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır.

    Arabuluculuk, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkları çözen, günümüzde yaygın olarak bilinen ve başvurulan yöntemidir.

    Arabuluculuğa taraflar arası uyuşmazlık yaşandığında, mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya mahkemeye dava açtıktan sonra başvurulabilmektedir.

  • KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

    Adayların testten aldıkları ham puan kullanılarak, 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

    Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için "Başarılı" ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için "Başarısız" ibaresi yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.