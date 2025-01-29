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        Haberler Bilgi Spor Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig 2024-2025 ara transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

        Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor?

        Süper Lig'de heyecan, ara transfer sezonunun başlamasıyla saha dışına taşındı. 13 Ocak 2025'te kapılarını açan transfer dönemi, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği üç önemli hamleyle şimdiden dikkat çekti. Bu kapsamda, transfer döneminin ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. Peki, ara transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 20:18 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:18
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        • 1

          Futbolda ikinci perde transfer hareketliliğiyle açıldı! Süper Lig’de kulüpler 13 Ocak 2025’te başlayan ara transfer sezonuyla birlikte kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Fenerbahçe'nin hızlı başlangıcı futbol gündemine damga vururken, transfer hamlesi yapmayan takımlar gözlerini kapanış tarihine çevirdi. İşte ayrıntılar...

        • 2

          TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

          Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ara transfer sezonu 13 Ocak tarihinde başlamıştı. Ara transfer döneminde iki haftalık süreç geride kalırken gözler transfer sezonun sona ereceği tarihe çevrildi. Trendyol Süper Lig'de ara transfer sezonu 11 Şubat tarihinde sona erecek.

        • 3

          SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

          İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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