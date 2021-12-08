Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 ara transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de resmi internet sayfasında paylaştı. İşte, detaylar...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

"Ara Transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.