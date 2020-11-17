Ara tatil uzayacak mı, okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitiyor mu?

Dün itibariyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oldukça önemli bir son dakika açıklaması yayımlamıştı. Söz konusu açıklama sonrası ara tatilin uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu...

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantının ardından yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor...

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."