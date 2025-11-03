KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler yılın ilk ara tatili tarihine çevrildi. MEB tarafından duyurulan takvimle birlikte kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Buna göre; Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler için ders zili 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden çalacak.

Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Bu yıl 2. ara tatil Mart ayında uygulanacak. 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitimiyle başlayacak olan ara tatil 23 Mart Pazartesi okulların açılmasıyla sona erecek.