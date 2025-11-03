Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2025 Kasım ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

        Ara tatil tarihleri açıklandı! 2025 Kasım ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

        Okullarda eğitim öğretime ara tatille kısa bir mola verilecek. MEB eğitim takvimine göre 2025 2026 kasım ara tatili, okulların açılış kapanış tarihi ve yaz tatili takvimi belli oldu. Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 güne yakın tatil yapma fırsatı yakalıyor. Peki 2025 Kasım ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:31
        • 1

          2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ara tatil takvimi belli oldu. MEB tarafından gelen duyuruya göre okullarda ara tatile kısa süre kaldı.Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. Peki, ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

        • 2

          KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

          2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler yılın ilk ara tatili tarihine çevrildi. MEB tarafından duyurulan takvimle birlikte kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

          Buna göre; Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler için ders zili 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden çalacak.

          Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı yakalayacak.

          Bu yıl 2. ara tatil Mart ayında uygulanacak. 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitimiyle başlayacak olan ara tatil 23 Mart Pazartesi okulların açılmasıyla sona erecek.

        • 3

          SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

          YARIYIL TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimiyle birlikte sömestr tatili tarihleri belli oldu.

          İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          2025-2026 Eğitim öğretim yılı 26 Haziran'da sona erecek.

