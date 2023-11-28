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        Haberler Gündem ARA TATİL TARİHİ | 2023-2024 bu yıl 15 tatil ne zaman? MEB takvimi ile okullarda 2. ara tatil hangi tarihte?

        MEB takvimi ile 2023-2024 bu yıl 15 tatil ne zaman? Okullarda 2. ara tatil hangi ay?

        2023-2024 eğitim öğretim yılı MEB takvimi ile öğrencilerin ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvime göre bu yıl okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile ara tatil tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:12
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        • 1

          Ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre netlik kazandı. 13 ile 17 Kasım günleri arasında ilk ara tatilini yapan öğrencilerin gözü yarıyıl tatili (15 tatil) tarihine çevrildi. İşte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi MEB takvimi ile ara tatil (15 tatil) tarihleri...

        • 2

          15 TATİL (YARIYIL) NE ZAMAN, HANGİ AY?

          Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre bu yıl sömestr ara tatili 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

        • 3

          2023-2024 İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?

          2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Öte yandan okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü sonlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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