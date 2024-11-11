Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

İlkokul, lise, ortaokul öğrencileri 9 günlük tatil sürecine girdi. İlk ara tatilin ardından ikinci dönem başlayacak. MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarihi netlik kazandı. Peki ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak çalışma ve tatil takvimini yayınladı. Buna göre Kasım ara tatili 8 Kasım cuma günü ders sonunda başladı. MEB takvimi ile 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak.

Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek. MEB TATİL TAKVİMİ MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde; Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024 Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025 İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025 Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025