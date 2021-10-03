İlk ara tatil tarihi ve süresi belli oldu. Ara tatile kısa bir süre kalmasıyla birlikte okullar kapanacak ve ilk ara tatil için milyonlarca öğrenci paydos diyecek. Peki Ara tatil ne zaman, kaç gün 2021? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar......

2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

https://twitter.com/tcmeb/status/1433348554190467073

2022 YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

2022 ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

ARA TATİLDE ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, ilk ara tatillerini 16-20 Kasım'da yapacak öğrenciler ve velileri için öneriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Öğrenciyi zorlamamak gerektiğini belirten Durak, şunları kaydetti:

'Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vadede zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın. Kitap okuyan öğrenciler daha doğru ve hızlı anlar, soruları daha hızlı çözebilir ve hafızaları güçlenir.

Sınav sonrasında birçok öğrenciden 'Zamanım yetmedi, tüm soruları yanıtlayamadım' gibi sözleri çok duyarız. Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken, kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda, sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri, bu noktada iki adım öne geçirecektir.'