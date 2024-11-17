Ara tatil bitti mi? Okullar ne zaman açılacak?
2024-2025 Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başladı. Ara tatilin bitimine gelinmesiyle, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, ara tatil bitti mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte ara tatilin sona ereceği tarih ve okulların açılacağı gün...
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Eylül ayında başlayan yeni dönem ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, ders temposuna hızla uyum sağlarken ilk ara tatile giriş yaptı. 9 gün ilan edilen ara tatilin sonuna gelinmesiyle okulların açılış tarihi de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatille ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024’te başladı ve ilk ara tatil sonrası okullar 18 Kasım 2024 Pazartesi (yarın) yeniden açılacak. Öğrenciler, 20 Haziran 2025’te ise yaz tatiline girecekler.
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ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLADI?
Bu senenin ilk ara tatili 11 Kasım Pazartesi başladı, 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 güne çıktı.
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NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.
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MEB TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025