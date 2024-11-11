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        Çiftlik Bank davasında ara karar: 2 sanık tahliye edildi

        Çiftlik Bank davasında ara karar açıklandı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla görülen davada, 4 kişinin tutukluluk halinin devamına, 2 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:34
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        Ara karar çıktı! 2 tahliye var
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        Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde devam edildi.

        DHA'nın haberine göre ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çiftlik Bank davasının görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıkların savunmasının alınmasıyla başlayan duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı.

        TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu, Havva Özay, Osman Naim Kaya, ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

        Mahkeme diğer yandan, tutuklu sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, Fatih Aydın'ın imzaların kendisine ait olmadığına yönelik iddiaların araştırılmasına karar verirken, Mehmet Aydın'ın bir sonraki duruşmaya kadar zararların giderilmesine zaman verdi. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.

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        #son dakika
        #Çiftlik Bank
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