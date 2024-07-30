Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.798,86 %0,61
        DOLAR 33,0886 %0,03
        EURO 35,8838 %0,15
        GRAM ALTIN 2.542,13 %0,25
        FAİZ 42,23 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,62 %-0,18
        BITCOIN 66.565,00 %-1,19
        GBP/TRY 42,5690 %-0,01
        EUR/USD 1,0835 %0,13
        BRENT 79,60 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 4.156,38 %0,25
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Apple, yapay zeka modelinde Google çipleri kullanıyor - Teknoloji Haberleri

        Apple, yeni yapay zeka modelini Google çipleriyle eğitti

        Önde gelen ABD'li teknoloji devi son dönemin öne çıkan yapay zeka çip devi Nvidia yerine rakibi Google'un Tensor İşlem Birimleri (TPU'ları) kullanarak yeni yapay zeka altyapısını oluşturdu.

        Giriş: 30.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekada Google'ı tercih etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dönemde yapay zeka, büyük teknoloji firmalarının yoğun yatırımlarıyla hızla yükseliyor. Forbes’un 2024 AI 50 listesine göre, özel sektördeki en umut vadeden yapay zeka şirketleri, toplamda 34.7 milyar dolarlık yatırım almış durumda. Bu yatırımlar, OpenAI gibi araştırma firmalarından Anthropic ve Mistral AI gibi girişimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşiyor. Ayrıca, Microsoft, Alphabet, Meta ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri, gelecek yıllarda yapay zeka alanına toplamda 1 trilyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyorlar 12. Bu büyük yatırımlar, yapay zeka alanındaki rekabeti artırıyor ve gelecekte daha fazla yenilik beklememizi sağlıyor.

        REKLAM

        Apple da geçtiğimiz haftalarda yaptığı yapay zeka geliştirmeleri konusunda sürpriz bir tercih olarak sayılabilecek şekilde Google'ın çiplerini kullanacağını açıkladı.

        Apple, yakında çıkacak olan “Apple Intelligence” adlı yapay zeka sistemini oluşturmak için Google tarafından tasarlanan çipleri kullanmayı tercih etti. Bu, Nvidia’nın en çok aranan yapay zeka işlemcilerini üretmesine rağmen dikkat çekici bir karar olarak göze çarpıyor.

        SON DÖNEMİN ZİRVESİNDEKİ NVIDIA'YI TERCİH ETMEDİ

        Geleneksel olarak, Nvidia’nın GPU’ları, hesaplama gücü ve paralel işleme yetenekleri nedeniyle büyük ölçekli yapay zeka modellerini eğitmek için tercih ediliyordu. Ancak bu çiplerin artan talebi, arz kısıtlamaları ve yükselen fiyatlarla sonuçlandı. Google’un bulut tabanlı TPU platformunu seçerek, Apple büyük ölçüde donanım altyapısına büyük yatırım yapmadan önemli bir hesaplama kaynağına erişim sağladı.

        Google’ın TPU’ları, özellikle makine öğrenimi görevleri için özel olarak tasarlanmış ve 2015’ten beri Google’ın iç altyapısının bir parçasıydı. 2017’de Google Cloud üzerinden genel olarak kullanıma sunuldu. Apple’ın teknik makalesinde, iki belirli TPU modelinin kullanıldığı belirtiliyor: TPUv5p ve TPUv4. İPhone ve diğer Apple cihazları için tasarlanan yerel yapay zeka modelleri için Apple, 2.048 TPUv5p çipi kullandı.

        Buna karşılık, sunucu tabanlı yapay zeka modelleri için Apple, hesaplama verimliliğini optimize etmek için büyük kümeler halinde düzenlenmiş 8.192 TPUv4 çipi kullandı. Ayrıca, Google’ın TPU’ları, Google Cloud üzerinden rekabetçi bir fiyatla sunuluyor. En son modeller, üç yıllık bir süre için rezerve edildiğinde saat başı çip başına 2 dolardan daha az bir maliyetle sunuluyor. Bu fiyatlandırma, TPU’ların teknik avantajlarıyla birleştiğinde, Nvidia’nın GPU’larına alternatif olarak cazip hale getiriyor. Apple’ın teknik makalesine göre, TPU mimarisi daha büyük ve daha sofistike yapay zeka modellerinin geliştirilmesine olanak tanıyor.

        ARZ KISITLARI ALTERNATİF ARAYIŞINA YÖNLENDİRDİ

        Nvidia uzun süredir yapay zeka donanım pazarının hakim oyuncusu olmuş ve GPU’ları büyük yapay zeka geliştiricileri ve OpenAI, Microsoft ve Anthropic gibi teknoloji şirketleri için tercih edilen seçenek olmuştur. Nvidia’nın GPU’larına olan yüksek talep, arz kısıtlamalarıyla birleşince teknoloji şirketlerini alternatif seçenekleri araştırmaya yönlendirdi. Google’ın TPU’ları, özellikle makine öğrenimi görevleri için tasarlanmış olmaları ve Nvidia’nın bağımsız çip satışlarına kıyasla farklı bir yaklaşım sunan Google Cloud üzerinden kullanılabilir olmaları nedeniyle rekabetçi bir alternatif olarak ortaya çıktı. Bu gelişme, dev teknoloji şirketinin kayıtlı geliştiriciler için iOS 18.1 beta sürümünü yayınladığı bir döneme denk geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Habertürk Anasayfa