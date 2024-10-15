Apple, rekor hisse değerine ulaştı

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Apple teknoloji dünyasında bir kez daha dikkatleri üzerine çekerek hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 237,23 dolara ulaşmasını sağladı. Bu başarı, şirketin güçlü finansal performansı, yenilikçi ürünleri ve tüketici talebine dayalı olarak elde edildi.

ABD'li teknoloji firması, hisse senedi fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 237,23 dolara ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Bu rekor, şirketin geçen yıl boyunca %32,41 oranında değer kazanmasının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Apple'ın güçlü finansal performansı, yenilikçi ürün yelpazesi ve sağlam tüketici talebi, bu artışın temel nedenleri arasında yer alıyor.

IPAD MINI TANITIMI ROL OYNADI Apple'ın yakın zamanda duyurduğu yeni iPad mini, daha hızlı A17 Pro çipi, genişletilmiş Apple Pencil Pro uyumluluğu ve yeni renk seçenekleri ile dikkat çekiyor. Cihazın geliştirilmiş performansı, Wi-Fi 6E ve hücresel modellerde 5G desteği ile tamamlanıyor. Ayrıca, Apple'ın çevreye olan bağlılığı doğrultusunda, yeni iPad mini %100 geri dönüştürülmüş alüminyum ve diğer sürdürülebilir malzemelerle üretilmiş.

NVIDIA, APPLE'IN ENSESİNDE Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), teknoloji ve yapay zeka sektöründeki önemli rolü sayesinde Apple Inc.'in rekor piyasa değerine yaklaşmakta. TD Cowen analistleri, şirketin hisse senedi için fiyat hedefini koruyarak, Nvidia'yı önemli bir yatırım olarak değerlendiriyor. APPLE'IN GELECEK ÖNGÖRÜLERİ Apple Inc., performansını sürdürmeye devam ederken, Evercore ISI şirket için "Outperform" notunu koruyor. Firma, Apple'ın mevcut konsensüs tahminlerini karşılayacağını öngörüyor ve bunun hisse senedine olumlu yansıyacağını belirtiyor. Yeni iPhone 16 ve 16 Pro modellerine olan istikrarlı talep, bu olumlu görünümü güçlendiriyor.