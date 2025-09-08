Apple "Awe Dropping" lanmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. iPhone 17 serisinin de tanıtılacağı etkinlikte Apple, yeni cihazlara ek olarak iOS 26 ve diğer güncellemeleri kullanıcıların beğenisine sunacak. Peki, "Apple lansman ne zaman? iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir, iPhone 17 serisi satış fiyatı ne kadar olacak?" İşte detaylar...