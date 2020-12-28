Daha çok beklersiniz!

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Apple’ın uzun yıllardır “Project Titan” ismiyle gündeminde olan elektrikli otomobil projesiyle ilgili bir tahmin de iPhone modelleri başta olmak üzere Apple ekosistemiyle ilgili ürünleri önceden doğru bir şekilde tahmin etmesiyle tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo’dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Reuters’ta yer alan haberde Apple’ın geliştirdiği yükske teknolojili otomobilin 2024 yılında tamamlanabileceği belirtilmişti. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bu haber, Apple ve elektrikli otomobil tutkunlarını da hayli heyecanlandırmıştı. Ancak Kuo’ya göre Apple’ın bu projesinin son hale gelmesi için en azından 2025-2027 yıllarını beklemek gerekecek.

Konuyla ilgili olarak bir araştırma notu yayımlayan Kuo, Apple Car spesifikasyonlarının henüz kesinleşmediğini belirterek, aracın lansmanının 2028 veya daha sonrasına kadar uzatılırsa şaşırmayacağını söyledi.

'2028 VE SONRASINA ERTELENEBİLİR'

Kuo,notunda şu bilgileri paylaştı:

“Önceki bir raporda Apple'ın 2023–2025'te Apple Car'ı piyasaya süreceğini tahmin etmiştik. Ancak, son anketimiz Apple Car'ın mevcut geliştirme programının net olmadığını gösteriyor ve geliştirme bu yıl başlarsa ve her şey yolunda giderse, en erken 2025–2027'de piyasaya sürülecek. Elektrikli/otonom sürüş pazarındaki değişiklikler ve Apple'ın yüksek kalite standartları nedeniyle, Apple Car'ın lansman programı 2028 veya daha sonrasına ertelenirse şaşırmayacağız.”

Ming-Chi Kuo, Apple’ın şirketin derin öğrenme ve yapay zeka konusunda geride kalması nedeniyle elektrikli/otonom araç pazarında ne kadar rekabetçi olacağına dair belirsizlik olduğunun da altını çizdi. Kuo şu değerlendirmeyi yaptı:

“Apple Car gelecekte başarılı olmak istiyorsa, temel başarı faktörü donanım değil, büyük veri / yapay zeka. Apple Car ile ilgili en büyük endişelerimizden biri, Apple Car piyasaya sürüldüğünde, mevcut sürücüsüz otomobil markalarının en az 5 yıllık büyük veri biriktirmiş olması ve derin öğrenme / yapay zeka için elverişli olmasıdır. Geç kalan Apple bu gecikmeli boşluğu nasıl aşacak?"