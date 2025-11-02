Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Papatya Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1’inci kattaki dairede yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA