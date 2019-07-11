İnsan vücudunun hala gizemini koruyan kısımlarından biridir apendiks. Karın boşluğunun sağ tarafında bulunur. Apendiks'te oluşan bir hastalık olan apandisit nedir? Nedeni ve belirtileri nelerdir? Apandisit tedavisi nasıl yapılır? İşte apandisit hastalığı hakkında tüm detaylar...

APENDİKS NEDİR?

Vücuttaki görevi henüz tam anlamıyla bilinmeyen apendiks, karın boşluğunun sağ tarafında, ince bağırsağın bittiği, kalın bağırsağın başladığı ve halk arasında kör bağırsak olarak bilinen bölgede yer alır. Solucan şeklinde bir bağırsak uzantısı olan apendiks, her insanda farklı uzunluklara sahip olmasına rağmen ortalama 10 santimetre boyundadır. Apendiks kalın bağırsaktaki mikroplara karşı vücudu uyarır. Apendiks bölümünde meydana gelen iltihaplanma sonucunda apandisit denilen rahatsızlık ortaya çıkar.

APANDİSİT NEDİR?

Apandisit ya da kör bağırsak, apendikste oluşan bir iltihaplanma sonucu oluşan riskli bir rahatsızlıktır. Şiddetli ağrı ile kendini gösteren apandisitin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. İltihaplanan bölgedeki apse kana karışırsa hasta hayati tehlikeyle karşılaşır. Genellikle bakteriyel kaynaklı olan apendiksin patlamadan alınması oldukça önemlidir.

APANDİSİT'İN NEDENLERİ

Midede tam olarak sindirilemeyen nar çekirdeği, limon çekirdeği gibi besin artıklarının ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçerken apendikse kaçması

Sindirim sistemi iltihapları nedeniyle apendiks ağzındaki lenf bezlerinde şişme ve karna alınan darbeler sonucunda apendiksin tıkanması

Chrons, Ülser ve ülseratif kolit hastalığı

Tümörler

Bağırsak kurtları, solucanları ve parazitleri

Genetik Yatkınlık

Bakteriyel enfeksiyonlar, bağırsak enfeksiyonları

Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalar

apendiks dokusuna zarar vererek iltihaplanmaya neden olabilir.

APANDİSİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karnın sağ tarafında ağrı

Kalın bağırsağın olduğu bölgede şişlik ve sertlik

Zıplama ve ani hareket etme durumlarında karnın sağ alt bölgesinde acı

Nadiren kusma

Yemek yiyememe ve dışkı yapamama

APANDİSİT AĞRISI NASIL ANLAŞILIR?

Karnınıza hafifçe bastırın. Dokunmak bile özellikle karnın sağ kısmında ağrıya neden oluyorsa

Karın bölgesine bastırdığınızda bu bölge normalden daha sert ya da şiş hissediliyorsa (ağrıyla birlikte)

Apandisit ağrısı yürümenizi zorlaştırabilir. Ayağa kalkın ve yürüyün, yürürken dahi ağrı yaşıyorsanız

Ek olarak fetüs pozisyonunda kıvrılarak yatmak ağrıyı hafifletiyorsa apandisit rahatsızlığı yaşıyor olabilirsiniz. Zaman kaybetmeden doktora gitmeniz apandisit patlamadan müdahale edilmesine olanak sağlayacak ve hayati tehlikeye neden olmadan sorun halledilebilecektir.

APANDİSİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle doktor tarafından fizik muayene yapılır. Karın bölgesinde hassasiyet ve ağrı söz konusu ise bakteriyel enfeksiyonu olup olmadığına dair bilgi için kan sayımı testi istenebilir. Apandisit teşhisini doğrudan tespit edebilecek kesin bir kan tahlili yoktur. Hastalığın tedavisi kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyatın tipi hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer apendiksteki apse patlamamış ya da yırtılmamış ise doktor tarafından öncelikli olarak antibiyotik tedavisi uygulanır. Daha sonra ciltte geçirilen bir tüp yardımıyla organ içindeki apse boşaltılır ve bu işlemden sonra gerek görülürse apendiks alınabilir. Eğer apendikste yırtılma ya da sızma söz konusu ise acilen ameliyat yapılmalıdır. Apendektomi olarak adlandırılan apandiksin alınması açık ameliyat ya da laparoskopik cerrahi şeklinde olabilir. Çok nadir vakalarda apandisit ameliyat olmadan iyileşebilir.