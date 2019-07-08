08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çoğu zaman belirti vermeden oluşması nedeniyle uzmanlar tarafından en sinsi hastalıklardan biri olarak görülen aort anevrizması hemen tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabiliyor hatta ölümcül olabiliyor. Peki aort anevrizması nedir? Neden ve belirtileri nelerdir? Aort anevrizması tedavi yöntemleri. Aort anevrizmasıyla ilgili tüm cevaplar haberimizde...
AORT NEDİR?
Aort anevrizmasından bahsetmeden önce aortun ne olduğuna değinmek gerekir. Aort, sol kalpten çıkan vücudumuzdaki en büyük atardamardır. Aort damarı, akciğerlerde temizlenmiş oksijen açısından zengin kanın kalpten vücut dokularına pompalandığı noktada bulunur. Kan dolaşımının merkezinde bulunan bu damarda yetişkinlerde dakikada ortalama 5 litre kan pompalanır.
AORT ANEVRİZMASI NEDİR?
Aort anevrizması, sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarın yüzde 50'den fazla genişlemesidir. Bu genişleme sonucu yırtılma meydana gelip ani ölümlere neden olabilen hastalık, ana atardamarda oluştuğunda hayati önem taşıyor. Sigara kullanan ve 60 yaş üstü insanlarda görülme olasılığı daha yüksek olan hastalık, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor.
AORT ANEVRİZMASI NEDENLERİ NELERDİR?
AORT ANEVRİZMASI BELİRTİLERİ
Hastalıkta genellikle bir belirti görülmez. Fakat karın içindeki aort anevrizmalarında karından bele doğru yayılan devamlı bir ağrı veya karın bölgesinde dışarıdan da görülebilen bir titreme görülebilir. Ya da hasta elini karnına koyduğunda bir top vuruyormuş gibi bir his oluşabilir. Göğüste meydana gelen aort anevrizmalarında ise göğüs ağrısı veya sırta doğru vuran göğüs ağrıları görülebilir. Ya da ses kısıklıklarına neden olabilir. Yutma güçlüğü nefes darlığı gibi belirtiler görülebiliyor. Fakat belirtiler sık yaşanmıyor.
Ancak yırtılma meydana geldiyse, ani bilinç kaybı ve ölüm, göğüs ya da karında, sırtta, boyunda ağrılar oluşuyor. Kalbe yakın kısımda meydana gelen yırtılmalarda göğüs ağrısı ve yırtılma hissi sıklıkla görülüyor. İçe doğru olan yırtık genelde kasıklara kadar ulaştığından, hastada tüm arka kısmında şiddetli ve saatlerce süren ağrı olabileceği gibi nadiren haftalar ya da aylar sonrasında bazen hatırladığı hafif ağrılar şeklinde belirtiler de görülebiliyor.
AORT ANEVRİZMASI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Ulusal Vasküler & Endovasküler Cerrahi Derneği'ne göre, hastanın şikayetleri, tıbbi durumu, damardaki genişleme miktarı ve damar yapısı değerlendirilerek yapılacak tedaviye karar verilir.
İşlem sınırına gelmemiş ufak boyutlu anevrizmalar tıbbi tedavi altında takibe alınabilir.
Açık cerrahi onarım ile, anevrizmanın yerine göre göğüs duvarı ya da karın açılır, anevrizma bölgesine ulaşılır ve bu bölgeye bir yapay damar (greft) dikilerek aort içindeki kan dolaşımı bu greftten geçecek şekilde anevrizma onarılmış olur. Böylelikle anevrizma duvarına kan dolaşımın yaptığı basınç ve dolayısıyla yırtılma riski ortadan kaldırılır. 1950’lerden beri uygulanan etkin ve güvenli bir tedavidir.
Alternatifi olan endovasküler tedaviye oranla büyük bir cerrahi kesi yapılması, daha uzun hastane yatış ve iyileşme süresi gerektirmesi dezavantajlarıdır. Endovasküler tedaviye oranla avantajları ise uzun dönem sonuçlarının ve etkinliğinin daha iyi bilinmesidir.
Endovasküler aort tamiri (EVAR, TEVAR) ise 1990’lardan itibaren kullanılan bir tedavi olup bu yöntemde lokal, bölgesel ya da genel anestezi altında kasık bölgesinde katetr yardımıyla yapay bir damar veya damarlar (stent greft) genişlemiş aort içine yerleştirilir ve bu anevrizmatik kese dolaşımın dışında bırakılmış olur. Bu işlem anjiografi altında kontrast madde verilerek yapılır. Bu işlem için büyük kesilere ihtiyaç olmaz ve hastane yatış süresi ve işlem süresi iyileşme dönemi daha kısa olur. Bu işlem sonrası yerleştirilen stent greftin pozisyonunun ve dolaşım dışında bırakılan genişlemiş aort bölgesinin takibinin yapılması daha sık aralıklarla kontrol gereklidir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!