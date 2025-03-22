AÖL soruları ve cevap anahtarları 2025 PDF: AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenleniyor. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar, ülke genelinde yüz yüze yapılıyor. Toplam 3 oturumda tamamlanacak sınavların hemen ardından gözler soru ve cevaplar için MEB'den gelecek son dakika açıklamalara çevrilecek. MEB duyurusu ile AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih belli oldu. Peki, 2. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı…
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22 Mart Cumartesi günü başladı ve 23 Mart Pazar günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar, üç oturum halinde 81 ilde uygulanıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler AÖL soruları ve cevapları için MEB’den gelecek açıklamalara çevrilecek. Peki, 2025 AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları görüntüleme ekranı…
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2024-2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI DEVAM EDİYOR!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları başladı.
2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenleniyor. Sınavlar 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor.
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AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu.
MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.
Buna göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
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AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
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AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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