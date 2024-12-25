Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlendi. Toplam 3 oturumda düzenlenen AÖL soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adreslerinden yayımlanacak. Belirtilen tarihin gelmesiyle beraberAçık Lise öğrencileri www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr sitelerini yoğun olarak ziyaret etmeye başladı. Peki, Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 AÖL soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı…