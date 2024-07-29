AÖL sonuçları MEB sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavı yapıldı. Ders seçimi, kayıt yenileme ve sınavların ardından gözler AÖL sonuçlarının açıklanma tarihinde. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. AÖL 3.dönem sınav sonuçları MEB tarafından duyurulacak. İşte AÖL sonuçları sorgulama ekranı
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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.
Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
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AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenilecek.
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