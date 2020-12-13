AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili açıklamalar https://aol.meb.gov.tr/ sayfasından duyuruluyor. Açıktan okuyarak lise eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler AÖL 1. dönem sınavlarının iptal edilmesinin ardından yeni tarih açıklandı mı merak ediyor. AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." açıklaması yapıldı.

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama gelince haberimizde yer alacaktır...