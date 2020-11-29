AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL yani Açık Lise öğrencileri 1. dönem kayıt yenileme işlemlerini yaptıktan sonra şimdi sınav takvimini merak ediyor. Öğrenciler AÖL 1. dönem sınav tarihlerine göre, hazırlıklarını yapacak. İşte MEB 2020 AÖL sınav tarihleri

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık lisedeki öğrencilerin beklediği AÖL birinci dönem sınav tarihi sonunda MEB tarafından açıklandı. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 - 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını açıkladı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri henüz belli olmasa da belgeler, 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından düzenlenen açıköğretim lise sınavları 2020 yılında 5 - 6 Aralık'ta gerçekleşecek ve sonuçlar da 28 Aralık 2020 Pazartesi adaylara sunulacak.