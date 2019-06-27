Liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler AÖL 3. dönem sınav tarihlerini sıkça araştırıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları MEB tarafından her yıl yayınlanan sınav takviminde yer verildi. 3. Dönem Sonu Sınavları 6 Temmuz 2019 Cumartesi - 7 Temmuz 2019 Pazar günü yapılması için kararlaştırıldı. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?



AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı sınav takviminde yayınlandı. MEB'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz 2019 Cumartesi, günü ile 7 Temmuz Pazar pazar günü yapılacak. AÖL sınav sonuçlarının ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. SINAVLARA KİMLER KATILABİLECEK?

6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu “silik”, “donuk” veya “aktif” olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır.



AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmadı. Temmuz ayı içerisinde başlayacak olan sınavın giriş yerleri, sınavdan 1 ya da 2 hafta önce açıklanması ön görülüyor.