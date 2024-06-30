AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 3. dönem sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi duyurdu. Yüz yüze olarak gerçekleşecek AÖL 3. dönem sınavları üç oturumda uygulanacak. İşte 2024 AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih...
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AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. 3. dönem kayıtlarının sona ermesinin ardından gözler, AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Sınava sayılı günler kala, öğrenciler çalışmalarına hız verdi. Peki, "AÖL sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte 2024 AÖL 3. dönem sınav takvimi...
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AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav giriş belgesi 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrencilerin erişimine sunulacak.
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.