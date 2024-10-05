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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri 2024: AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri 2024: AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. AÖL sınavları için Aralık ayı işaret edildi. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 09:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:00
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        • 1

          AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde düzenlenecek olan sınavlar için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        • 2

          AÖL SINAV TAKVİMİ

          Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

          • Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00
          • Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00
          • Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00
        • 3

          AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

          Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

        • 4
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