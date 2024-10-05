AÖL sınav tarihleri 2024: AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. AÖL sınavları için Aralık ayı işaret edildi. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
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AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde düzenlenecek olan sınavlar için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
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AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
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AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.
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