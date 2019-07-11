11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖL yani Açık Öğretim Lisesi 2018 - 2019 yılı 3. dönem sınavlarının yapılmasının ardından resmen sona erdi. Öğrenciler şimdi sınavda çıkan soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Soru ve cevaplar yayınlandığında, puanlarını hesaplayabillir ve başarılarını tahmin edebilirler. İşte 2019 AÖL sınavına dair detaylar haberimizde.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019'da açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün internet sitesinde erişime açılacak.
AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AÖL sınavında çıkan soru ve cevap anahtarı merak ediliyor. AÖL 3. dönem sınavı soru ve cevaplarının birkaç gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılması bekleniyor.
2019 - 2020 YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL'ün iş takvimine göre, 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemeleri ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019'da internette yayınlanacak.
I. dönem sonu sınavları ise 7 - 8 aralık 2019 tarihlerin yapılacak.
AÖL MOBİL UYGULAMASI YAYINDA
Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. Öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrenciler;
Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,
Dönem Bilgilerini görebilecek,
Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,
Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,
Ders Kitaplarını indirebilecek,
Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
Bildirim özelliği ile sınav tarihlerini öğrenebilecek,
İş takvimini öğrenebileceklerdir.
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