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AÖL sınav giriş ekranı için TIKLA! 2023 AÖL 2. dönem AÖK (Bilgi Yönetim Sistemi) girişi

AÖL online sınav giriş ekranı açıldı! 2023 AÖL 2. dönem AÖK girişi

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 yılı 2. dönem sınavları Açık Öğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi AÖK giriş ekranı üzerinden geçtiğimiz gün 09.30'da başladı. 2023 AÖL 2. dönem sınavlarına girecek açık lise öğrencileri AÖK sınav giriş ekranıyla ilgili detayları araştırıyor. İşte 2023 AÖL 2. dönem AÖK sınav giriş ekranı...

Giriş: 25.04.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 yılı 2. dönem sınavları bu yıl online olarak gerçekleşecek. Online sınavlar Açık Öğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi AÖK giriş ekranı üzerinden geçtiğimiz gün saat 09.30'da başladı. Peki, 2023 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte  . İşte 2023 AÖL 2. dönem AÖK sınav giriş ekranı...

     

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.

  • AÇIK LİSE ONLİNE SINAVI GİRİŞ EKRANI

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı. 

    Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

    AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

  • 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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