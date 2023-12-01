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        Haberler Gündem Eğitim AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2023-2024 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman?

        AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2023-2024 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman?

        Açık Lise (AÖL)'de 1. dönem sınavları için artık heyecan dorukta. Lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen binlerce kişinin öğrenim gördüğü AÖL'de artık sınav giriş yerleri ve sınav tarihleri araştırılıyor. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen; AÖL sınav tarihleri ne zaman ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı gibi soruların cevaplarına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:57
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        • 1

          Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrası sınav oturumlarının günleri öğrencilerle paylaştıldı. İşte, hem bu soruların yanıtları, hem de sınav giriş belgesi ve sınavların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar...

        • 2

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

          Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sorgulama yapaibilecek

          Açık lise sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak. Adaylar 23-24 Aralık tarihlerinde sınav günü belgelerini yanlarında bulunduracak.

        • 3

          2023-2024 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları:

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        • 4

          AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

          AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda.

        • 5

          Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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