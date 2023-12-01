AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2023-2024 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman?

Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrası sınav oturumlarının günleri öğrencilerle paylaştıldı. İşte, hem bu soruların yanıtları, hem de sınav giriş belgesi ve sınavların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar...