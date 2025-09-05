AÖL kayıt yenileme tarihi 2025- 2026: AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecektir.

Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.