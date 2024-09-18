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        Haberler Bilgi Gündem AÖL kayıt yenileme takvimi: Açık lise kayıtları nasıl, nereden yapılır, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

        AÖL kayıt yenileme takvimi: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. 22 Eylül tarihine kadar sürecek olan kayıt işlemlerinin ardından gözler AÖL 1. dönem sınav tarihlerine çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Peki, Açık lise kayıtları nasıl yapılır, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 01:08 Güncelleme: 18.09.2024 - 01:08
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        • 1

          28 Ağustos'ta başlayan AÖL kayıt işlemleri 22 Eylül tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri, AÖL 1. dönem sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, Açık lise kayıtları nasıl, nereden yapılır, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar...

        • 2

          AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          Kayıt Yenileme İşlemiAçık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, kayıt yenilemeücreti yatırıldıktan sonraki ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kayıtyenileme ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını, adresbilgilerinin, sınav merkezinin ve cep telefonu numarasının güncel olup olmadığını kayıtyenileme tarihleri içerisinde öğrenci numarası veya T.C. Kimlik Numarası ve şifresiylehttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden kontrol etmek zorundadır.

        • 3

          AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

          Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 (üç yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırılabiliyor.

        • 4

          AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemi ücret ödemesi ardından otomatik olarak gerçekleşirlen yeni kayıtlar il ve ilçe halk eğitim merkezlerinden gerçekleşecek.

        • 5

          AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları şu tarihlerde uygulanacak:

          • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
          • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
          • Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
        • 6

          Sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.

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