AÖL kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri belli mi? sorularının cevabı, Açıköğretim Lisesi'nin yayımladığı 2019 iş takviminde yer alıyor. AÖL ayrıca bu sene dönemi 8 ve üzeri olan öğrenciler için ek sınav fırsatı sundu. İşte detaylar...

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME - 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak. I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019'da internette yayınlanacak. I. dönem sonu sınavı ise 7 -8 aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

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EK SINAV NE ZAMAN?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde alınan ek sınav başvurusunun ardından, 30 liralık katılım bedelini ödeyen öğrenciler, 31 Ağustos 1 Eylül 2019 tarihlerinde ek sınava girerek mezun olma şansı yakalayacak.

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