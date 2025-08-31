AÖL kayıt takvimi: AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem heyecanı başladı. Binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte başvuru takvimi ve izlenecek adımlar netlik kazanacak. Peki, AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde geçerli olacak kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin ayrıntılar kısa süre içinde duyurulacak. Açık lise öğrencileri ve ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, sürecin başlamasını yakından takip ediyor. İşte merak edilenler...
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl ilk kayıt işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu doğrultusunda yapılacaktır.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, belirlenen ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.
2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri ve yeni kayıt kılavuzu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.