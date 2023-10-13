AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 7-8-9 Ekim 2023 tarihleri arasıdna gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavın geride kalmasının ardından gözler "AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, T.C kimlik numarası bilgileri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden sorgulama yapabilecekler. İşte, 2023 AÖL ek sınav sonuç sorgulama ekranı...
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Açık Öğretim Lisesi ek sınavları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlandı. Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında online olarak sınava katılım sağladı. Peki, 2023 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranına dair bilgiler...
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Lise ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
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AÇIK LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.
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AÖL KAYIT YENİLEME
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.