Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos'ta tamamlandığını ve öğrencilerin 16-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını hatırlattı.

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."

MEB AÇIK LİSE EK SINAV İLE İLGİLİ GENEL KAPSAMLI DUYURU

Not: 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan ancak kayıt ücreti yatıran öğrenciler, tekrar kayıt ücreti yatırmayacaktır.

Not: 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan 2020-5 Ek sınava katılan öğrenciler bu sınava katılamayacaktır.

Ek Sınav ile İlgili Genel Kapsamlı Duyuru

1) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

2) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğümüze açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

3) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

NOT:

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.

4) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;

-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,

-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,

-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,

-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,

-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

-Islah evinde kalanlar,

-İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,

-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;

2020/5 ek sınav kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

Ancak, ücret muafiyeti olan öğrencilerimiz şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2020/5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

2020/5 ek sınav kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini takip etmeleri, kayıt yenileme işlemleri yapılmamış ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

NOT:

Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.