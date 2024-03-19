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        Haberler Gündem AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

        Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavları 16-17 Mart tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 23:20 Güncelleme: 19.03.2024 - 23:20
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        • 1

          AÖL 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınavları soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze olarak üç oturum şeklinde uygulandı. Peki, "AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖL 2. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          AÖL 2. dönem sınav soruları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

        • 3

          AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

          - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.asp

          - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

          internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        • 4

          SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı

          hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        • 5

          • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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