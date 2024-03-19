AÖL 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınavları soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze olarak üç oturum şeklinde uygulandı. Peki, "AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...