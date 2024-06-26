Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2023-2024 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Peki AÖF yaz okulu ücreti ne zaman ve nasıl yapılır?