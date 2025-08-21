Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları merak ediliyor. Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 12:47 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:47
        • 1

          AÖF yaz okulu sınav sonuçları araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçlar Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek. Peki AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman belli olur?

        • 2

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF yaz okulu sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

        • 3

          ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖRETİM SINAV PUANI HESAPLAMA

          Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

          Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

