AÖF sınav takvimi belli oldu mu? 2023 - 2024 AÖF vize tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 kayıt süreci devam ediyor. Kayıt yaptıranlar ve kayıt yenileyenler merak içerisinde yeni dönemde vizelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2023 - 2024 AÖF sınav takvimi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...
- 1
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yeni dönemi kayıt süreci devam ediyor. AÖF 2023 - 2024 kayıt süreci devam ederken gözler yeni dönemin sınav takvimine çevrildi. Peki, AÖF sınav tarihleri ve vizeler ne zaman? İşte merak edilen tarihler...
- 2
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
- 3
AÖF SINAV TAKVİMİ
-
- 4