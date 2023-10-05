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        Haberler Gündem AÖF VİZE TARİHLERİ| AÖF sınav takvimi belli oldu mu? 2023 - 2024 AÖF vize sınav tarihleri

        AÖF sınav takvimi belli oldu mu? 2023 - 2024 AÖF vize tarihleri

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 kayıt süreci devam ediyor. Kayıt yaptıranlar ve kayıt yenileyenler merak içerisinde yeni dönemde vizelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2023 - 2024 AÖF sınav takvimi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:40
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yeni dönemi kayıt süreci devam ediyor. AÖF 2023 - 2024 kayıt süreci devam ederken gözler yeni dönemin sınav takvimine çevrildi. Peki, AÖF sınav tarihleri ve vizeler ne zaman? İşte merak edilen tarihler...

        • 2

          AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

        • 3

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          SINAV TARİHLERİ
          Sınav Türü Sınav Tarihleri Açıklama
          Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023 16 Ekim'den itibaren 8 hafta
          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024 11 Aralık'tan itibaren 6 hafta
          Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024 16 Şubat'tan itibaren 9 hafta
          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 22 Nisan'dan itibaren 5 hafta
          Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 08 Temmuz'dan itibaren 6 hafta
        • 4
          SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON TARİHLER
          Sınav Türü Son Tercih Tarihi Açıklama
          Güz Dönemi Ara 23 Ekim 2023 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
          Güz Dönemi Dönem Sonu 11 Aralık 2023 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
          Bahar Dönemi Ara 18 Şubat 2024 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
          Bahar Dönemi Dönem Sonu 01 Nisan 2024 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
          Yaz Okulu Sınavı 07 Temmuz 2024 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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