AÖF vize sınavı tarihleri: 2024 bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman?

2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Takvime göre, ara sınav olarak da bilinen vize sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Ara sınavlar ortalamaya %30 etki edecek.

AÖF bahar dönemi final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Sınavlar not ortalamasına %70 etki edecek.