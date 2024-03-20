AÖF vize sınavı tarihleri: 2024 bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavı tarihi için geri sayım sürüyor. Son olarak AÖF giriş belgesinin açıklanmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Yurt genelinde sınavlara katılım gösterecek öğrenciler "AÖF vize sınavları ne zaman olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 AÖF vize sınav tarihleri hakkında detaylar...
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AÖF final sınavlarına artık sayılı günler kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi takvimi paylaşıldı. Buna göre; AÖF vize sınavları Mart ayında üç oturumda gerçekleştirilecek. Peki 2024 AÖF vize sınavları ne zaman? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Takvime göre, ara sınav olarak da bilinen vize sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Ara sınavlar ortalamaya %30 etki edecek.
AÖF bahar dönemi final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Sınavlar not ortalamasına %70 etki edecek.
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Yapılan açıklamada; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." denildi.
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2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Vize sınavı: 23-24 Mart
Final sınavı: 25-26 Mayıs
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024
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