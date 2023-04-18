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AÖF vize sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF soruları ve cevap anahtarı indir!

AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

AÖF soru ve cevaplarına ilişkin araştırmalar sınavların tamamlanmasıyla artış gösteriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 8 Nisan tarihi itibarıyla başladı ve 15 - 16 Nisan itibarıyla tamamlandı. Online olarak düzenlenen sınavlar sona ererken sonuçlar ve cevap anahtarı sorgulamaları hız kazandı. İşte, AÖF vize soru kitapçığı hakkında merak edilenler...

Giriş: 18.04.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AÖF bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı.  8-9 Nisan ve 15-16 Nisan günlerinde çevrimiçi (online) olarak düzenlen sınavların ardından en çok araştırılan konulardan biri de AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı oldu. Peki, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

  • AÖF ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

  • AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

    AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

    2022-2023 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişilebilmektedir.

    Bahar Dönemi Ara Sınav sorularına ilişkin itirazlar 2 iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir. 18 Nisan Salı günü 17.30'dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.

  • Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar genellikle sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde açıklanıyor.

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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