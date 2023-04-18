AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.
2022-2023 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişilebilmektedir.
Bahar Dönemi Ara Sınav sorularına ilişkin itirazlar 2 iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir. 18 Nisan Salı günü 17.30'dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.