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        Haberler Gündem AÖF sonuçları son dakika açıklandı! Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖF sınav sonucu tıkla sorgula

        AÖF sonuçları son dakika açıklandı! 2024 Açıköğretim AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulaması sürüyor. Vize sınavları 23-24 Mart tarihinde sona erdi. Sınavların ardından belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. 1 Nisan Pazartesi günü beklenen açıklama geldi. AÖF bahar dönemi ara sınavları anadolu.edu.tr sonuç ekranında yer aldı. İşte 2024 AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 16:29 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:48
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulaması sürüyor. Vize sınavları 23-24 Mart tarihinde sona erdi. Sınavların ardından belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. 1 Nisan Pazartesi günü beklenen açıklama geldi. AÖF bahar dönemi ara sınavları anadolu.edu.tr sonuç ekranında yer aldı. İşte 2024 AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası ve detaylar

        • 2

          AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

          2023-2024 Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebiliyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili olarak beklenen açıklama geldi. Sınav sonuçları yapılan değerlendirme işlemlerinin ardından açıklandı.

          AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

          AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

        • 3

          AÖF HARF NOTLARI

          4,00 AA

          3,70 AB

          3,30 BA

          3,00 BB

          2,70 BC

          2,30 CB

          2,00 CC

          1,70 CD

          1,30 DC

          1,00 DD

          0,00 FF

        • 4

          AÖF DERS GEÇME NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          AÖF sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten sorular yöneltildi. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürüyor.

          AÖF vize sınav sonuçlarının, bahar dönemi ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak.

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