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        Haberler Gündem AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihlerini gündeminde tutuyor. Üniversiteyi dışardan okuyanlar AÖF sınav giriş belgesi sorgulaması yaparken AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Bahar dönemi final sınavlarının Mayıs ayında yapılacağı bilinirken tam tarih araştırması yapılıyor. Peki AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:08
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        • 1

          AÖF sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı 2023-2024 akademik takvim sonrasında AÖF bahar dönemi sınav tarihleri de açıklık kazanmış oldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama sayfası

        • 2

          ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınav yerleri sınav belgesi henüz erişime açılmadı. AÖF sınav giriş belgesinin bu hafta yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          BAHAR DÖNEMİ AÖF FİNAL TARİHLERİ

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:

          Final sınavı: 25-26 Mayıs

          Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

          Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

        • 4
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