AÖF sınav tarihleri 2025: AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihi ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Kayıt yenilemelerin Şubat ayında başlayacağı biliniyor. AÖF bahar dönemi takvimi duyuruldu. Peki AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihi ne zaman?
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AÖF sınav tarihleri üniversiteyi dışardan bitirmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İşte AÖF sınav takvimi
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bahar Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri 10 Şubat-25 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
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BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Vizeleri
24-25 Mayıs 2025 Bahar Dönemi Finalleri
YAZ OKULU TARİHLERİ
Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 (7 Hafta)
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