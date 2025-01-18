AÖF sınav sonuçları sorgulama 2025: AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınavı, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanıyor. Üç oturumda düzenlen AÖF final sınavında her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Başarı notu, ara sınav notunun yüzde 30'u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70'i alınarak hesaplanacak. Sınavdan çıkan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı.
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 18-19 Ocak tarihlerinde düzenleniyor. Toplam üç oturumda gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu noktada ‘’AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?’’ soruları yanıt arıyor. Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Final sınav puanının başarı notuna katkısı yüzde 70 olacak. İşte, 2025 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…
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2024-2025 AÖF FİNAL SINAVLARI DEVAM EDİYOR!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları başladı.
AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapılıyor.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika sınav süresi veriliyor.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF final sınavı sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor.
Buna göre, AÖF final sınav sonuçlarının Ocak ayının son haftasında açıklanabileceğini söylemek mümkün.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
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FİNAL NOTU DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDİYOR
Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.
AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.
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AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
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